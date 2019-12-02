Наука и технологии
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Россию оборудуют сплошным радиолокационным полем для выявления крылатых ракет
Благодаря этому границы России должны будут быть максимально защищены от нападения извне
Пресс-служба Минобороны Российской Федерации официально объявило о том, что вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле. Благодаря ему военные намереваются своевременно отслеживать и предотвращать факты запуски крылатых ракет противника, подъем в воздух боевой авиации, а также другие аэродинамические угрозы.
“В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении”, — рассказали представители ведомства.
Так, в новейшую систему будут включены загоризонтные станции типа "Контейнер", дебют которой на боевом дежурстве случился накануне, 1 декабря. Стоит отметить, что данная разработка имеет все возможности для отслеживания массового взлета авиации, пуска крылатых ракет или даже старта гиперзвуковых аппаратов на рекордных дальностях в 2 тыс км от границ России.