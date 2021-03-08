Россию обвинили в онлайн-нападках на вакцины других стран

Причиной онлайн-атаки называется желание российских властей повысить конкурентное преимущество отечественной разработки «Спутник V», пишет WSJ. Так, целый ряд изданий высказывали «необоснованные сомнения» в таких вакцинах, как Pfizer, называя доставку мРНК «радикальной и экспериментальной технологией», которая ещё и была менее эффективной и опасной.

По словам одного американского чиновника, все четыре сайта «напрямую» связаны с российскими агентствами. При этом стоит отметить, что Госдепартамент так и не смог предоставить прямых доказательств верности своей теории. В свою очередь Россия уже успела выступить с опровержением высказывания американских чиновников.