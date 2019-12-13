Россию обвинили в планах по уничтожению США при помощи взлома Марианской впадины

Данная статья была посвящена анонсированным в декабре планам Минобороны России, связанным со строительством нового батискафа, предназначенного для погружения на дно Марианской впадины. При этом важно отметить, что специалисты называют подобные батискафы необходимыми в том числе для определения примерной дальности обнаружения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок. Также немаловажным эксперты считают необходимость изучать расположение на дне объектов военного назначения для того, чтобы в случае необходимости военные могли их уничтожить.

Напомним, что официально обозначенной целью данной миссии является установка там флага России и православного креста.