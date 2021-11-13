Россию обвинили в порче подводных кабелей норвежской морской обсерватории

Речь идёт о морской научной обсерватории Лофотен-Вестеролен, расположенной на побережье Северной Норвегии. Это научное заведение обладает сетью подводных оптоволоконных и электрических кабелей, питающих систему из датчиков для определения общей подводной ситуации в Норвежском море, измерения выбросов метана и рыбных запасов. Датчики способны фиксировать, в том числе движение субмарин. Вероятно, по этой причине вся информация из обсерватории поступает сначала в Институт оборонных исследований, а потом только в Институт морских исследований Норвегии.

Конкретных доказательств не приводится, поэтому озвучиваются только предположения о «возможной причастности России» к произошедшему. Говорится о том, что Россия вполне могла перерезать и увезти для исследований эти специальные кабели — 4,3 км из 66-километровой сети, что привело к отключению множества датчиков на одном из важных участков. При этом каких-либо официальных заявлений норвежских властей не поступало.

«У России есть подводные лодки специального назначения, которые вполне могут быть оборудованы для того, чтобы перерезать кабели или даже удалить их для дальнейшего изучения», — отметил автор одного из материалов Томас Ньюдик.