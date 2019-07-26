Россию обвинили во взломе избирательных систем США в 50 штатах

В отчете, опубликованном в четверг, также говорится о том, что на данный момент нет никаких доказательств того, что какие-либо голоса были изменены.

”DHS прикинуло, что поиски охватывали все 50 штатов и состояли из исследования веб-страниц, связанных с выборами, информации voterID, программного обеспечения избирательной системы и компаний, предоставляющих услуги по проведению выборов”, — говорится в отчете разведки США.

Касательного первого известного случая вмешательства российских сил на выборах в Иллинойсе, в докладе говорится следующее: ”Российские хакеры имели возможность удалить или изменить данные избирателей, но пока нет доказательств того, что они это сделали”.