Россию «пересадят» на отечественные спутники

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предлагает российским операторам перейти на использование отечественных спутников для обеспечения качественного интернета к 2030 году. Однако, такой переход может привести к увеличению тарифов на услуги спутниковой связи в 2,5 раза. Представители Минцифры утверждают, что такое решение необходимо для обеспечения стабильной работы интернета и телевидения через отечественные аппараты.

Министерство также предлагает правительству запретить операторам закупать услуги у иностранных компаний и поднять тарифы российских операторов фиксированной спутниковой связи. Это позволит национальным операторам, таким как ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы», увеличить инвестиции в развитие своих спутниковых группировок.

Однако такие изменения могут повлиять на доступность интернета и связи для жителей регионов. Например, спутниковая группировка ФГУП «Космическая связь» может столкнуться с деградацией к 2030 году, что может вызвать сбои в работе системы связи в некоторых регионах России. Крупнейшие российские владельцы спутников, такие как ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы», уже сейчас работают над обновлением своих спутниковых группировок.

В стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 годы говорится о необходимости обеспечения быстрого интернета для всех домохозяйств и социально значимых объектов к 2030 году. Однако санкции оказали значительное влияние на российские предприятия по производству спутников, так как отсутствует возможность поставки зарубежного оборудования и комплектующих. Несмотря на сложности, отрасль стремится к развитию и созданию новых спутниковых аппаратов для обеспечения доступа в интернет в разных регионах России и за её пределами.