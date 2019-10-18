Россию признали доминирующей в Сирии силой

”Это картина передачи власти игроком, уходящим из зоны боевых действий. Президент Дональд Трамп не только оставил своих давних курдских союзников на волю судьбе. Он покидает игровое поле, передавая его Владимиру Путину”, — написали в своем материале Кристоф Эрхардт и Фридрих Шмидт для немецкого издания “Франкфуртер альгемайне”.

Также немецкие журналисты отметили, что пользуясь достигнутым в Сирии успехом, президент Российской Федерации как финальный штрих совершил символическую поездку в гости к ближайшим на востоке союзникам США – в Саудовскую Аравию и ОАЭ.