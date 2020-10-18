Россию признали страной с самой низкой продолжительностью здоровой жизни

В рамках работы специалисты брали в расчет показатель DALY, который в переводе звучит как “годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности”. С помощью него обозначаются годы жизни человека, которые были потеряны ввиду утраты здоровья или же инвалидности. Отмечается, что рост этого показателя означает рост различных хронических болезней у жителей страны.

Так, несмотря на то, что в России DALY уменьшался на 2% каждый год на протяжении десяти лет, страна все равно расположилась на последнем месте в Европе по ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Отечественные специалисты считают, что обусловлено это увеличенным риском неинфекционных заболеваний, что связано с курением и прочими вредными привычками.