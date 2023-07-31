Россию проверят на готовность к внедрению ИИ

В России стартовало исследование, которое оценит готовность отечественных организаций к использованию искусственного интеллекта (ИИ). Это исследование будет охватывать все регионы страны и поможет правительству понять, как создать условия для внедрения ИИ и преодолеть препятствия на этом пути.

Рынок ИИ-решений в России активно развивается: в прошлом году он увеличился на 18%, достигнув почти 650 миллиардов рублей. Нам нужно сохранить этот рост и продвигаться дальше, улучшая внедрение технологий в различных отраслях. Исследование будет оценивать использование ИИ в 18 секторах экономики, выявлять препятствия и предлагать решения для успешного внедрения ИИ.

Министерство экономического развития РФ отмечает, что в российской экономике уже есть основа для развития ИИ в приоритетных отраслях. Теперь исследование поможет увидеть динамику применения технологий в разных сферах и найти пути для улучшения ситуации. Множество предприятий и организаций принимают участие в исследовании и делятся своими идеями, что делает его более полезным и практически ориентированным.

Индекс готовности отраслей к внедрению ИИ будет оцениваться по нескольким направлениям, включая применение ИИ в организациях, уровень зрелости инфраструктуры, кадровые ресурсы, доверие и безопасность при работе с ИИ, а также наличие стратегии в сфере ИИ и наличие актуальных продуктов для решения задач. Все это поможет определить, насколько организации готовы и способны использовать ИИ в повседневной деятельности.