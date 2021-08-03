Россию уличили в закупке японских двигателей для военных беспилотников

Наука и технологии
Вчера в 23:23
Россию уличили в закупке японских двигателей для военных беспилотниковОб этом в своей статье написал японский эксперт
Наоаки Хидани, японский эксперт по вопросам обороны, заявил, что двигатели японской компании Saito Seisakusho установлены на боевых беспилотниках «Орлан-10» российского производства. Эксперт также выразил обеспокоенность тем фактом, что двигатели этого производителя имеют двойное назначение и приобретаются разными странами. Поэтому могут быть применены, в том числе против Японии.
Как пишет портал Topwar, касательно России речь идёт о двигателях FG-40, которые поставляются для радиоуправляемых самолётов в 24 страны мира, Их можно устанавливать не только на гражданскую технику. Topwar отмечает статью японского эксперта, в которой он пишет, что о применении этих двигателей Россией ему известно из украинских источников.
Отмечается, что именно украинские волонтёры разобрали «Орлан-10», упавший на Донбассе, и выяснили, что там установлен двигатель FG-40 и множество деталей иностранного производства. Из российского — только фюзеляж и приёмник радиосигналов. Никаких других источников эксперт не привёл.