Россию уличили в закупке японских двигателей для военных беспилотников

Как пишет портал Topwar, касательно России речь идёт о двигателях FG-40, которые поставляются для радиоуправляемых самолётов в 24 страны мира, Их можно устанавливать не только на гражданскую технику. Topwar отмечает статью японского эксперта, в которой он пишет, что о применении этих двигателей Россией ему известно из украинских источников.

Отмечается, что именно украинские волонтёры разобрали «Орлан-10», упавший на Донбассе, и выяснили, что там установлен двигатель FG-40 и множество деталей иностранного производства. Из российского — только фюзеляж и приёмник радиосигналов. Никаких других источников эксперт не привёл.