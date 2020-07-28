Россию заподозрили в угрозе мирному использованию космоса

Об этом, согласно данным источника, заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес в своем официальном письме. Данное подозрение Великобритании обусловлено обвинением России космическим командованием США. Напомним, что по версии американских военных, российская сторона в июле осуществила в космосе неразрушающее испытание противоспутникового оружия. Сообщается, что 15 июля состоялось отделение неопознанного объекта от отечественного спутника “Космос-2543”. В тот же момент, как отмечается, рядом был расположен и другой спутник.

”На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса”, - сообщил в письме Бен Уоллес.