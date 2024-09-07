Россяине стали чаще покупать компьютеры и приставки перед The International

В России наблюдается рост интереса к компьютерам и игровым аксессуарам. Как сообщает «Яндекс Маркет», с 26 августа по 3 сентября россияне стали активнее искать веб-камеры, игровые приставки и другие гаджеты. В этой категории продажи увеличились на целых 50%. Эксперты связывают этот всплеск с началом киберспортивного турнира The International-2024.

По словам специалистов, такая тенденция не нова. Анализ продаж показывает, что за неделю до старта The International-2023 интерес к персональным компьютерам и игровым аксессуарам также вырос, но всего на 9%. Это подтверждает, что киберспортивные события сильно влияют на рынок.

Таким образом, турниры, подобные The International, становятся не только значимыми событиями для геймеров, но и движущей силой для рынка компьютерной техники. Интерес к играм и новым технологиям продолжает расти, и производители, похоже, готовы предложить что-то новенькое, чтобы удовлетворить этот спрос.