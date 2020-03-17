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Рост рынка носимой электроники может замедлиться в связи с коронавирусом
Однако к 2024 году ситуация изменится
По данным аналитиков компании IDC, рост рынка носимой электроники может замедлиться в связи с коронавирусом. Так, они предполагают, что в текущем году объем отгрузки составит 368,2 млн устройств. А это, в свою очередь, означает, что рост мирового рынка увеличится лишь на 9,4%, тогда как в прошлом году показатели выросли на 89%.
Специалисты отметили, что потенциальное замедление роста рынка носимых электронных устройств обусловлено вспыхнувшей пандемией коронавирусом, которая может повлечь за собой снижение поставок в ближайшие шесть месяцев. ”Часы и браслеты будут иметь негативное влияние в краткосрочной перспективе, и мы ожидаем, что в первом квартале общее снижение составит 13%, так как многие фабрики в Китае испытывают трудности с производством из-за нехватки рабочей силы и компонентов”, - поделился Джитеш Убрани, менеджер по исследованиям в IDC Mobile Device.
Однако аналитики предполагают, что в ближайшие годы рост возобновится, в связи с чем уже в 2024 году объемы отгрузок достигнут 526,8 млн устройств.