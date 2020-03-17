Рост рынка носимой электроники может замедлиться в связи с коронавирусом

Специалисты отметили, что потенциальное замедление роста рынка носимых электронных устройств обусловлено вспыхнувшей пандемией коронавирусом, которая может повлечь за собой снижение поставок в ближайшие шесть месяцев. ”Часы и браслеты будут иметь негативное влияние в краткосрочной перспективе, и мы ожидаем, что в первом квартале общее снижение составит 13%, так как многие фабрики в Китае испытывают трудности с производством из-за нехватки рабочей силы и компонентов”, - поделился Джитеш Убрани, менеджер по исследованиям в IDC Mobile Device.

Однако аналитики предполагают, что в ближайшие годы рост возобновится, в связи с чем уже в 2024 году объемы отгрузок достигнут 526,8 млн устройств.