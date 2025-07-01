Рост тарифов на электроэнергию в Малайзии усложнил работу дата-центров

Ранее Малайзия привлекала миллиарды инвестиций от крупных игроков, таких как Microsoft и Google, благодаря доступным ценам на электричество и стабильной энергосистеме. Однако новое тарифное регулирование может увеличить затраты на электроэнергию для крупных потребителей, включая дата-центры, на 10−14% еще до учета топливной надбавки.

Главная сложность для отрасли — неопределенность, связанная с системой ступенчатого тарифицирования. Ожидается, что большинство крупных дата-центров подпадают под категорию сверхвысокого напряжения с самыми высокими ставками.

Некоторые операторы уже начали поиск альтернативных источников энергии, чтобы снизить зависимость от сетевого тарифа. Другие инвесторы, столкнувшись с такими изменениями, могут взять паузу и пересмотреть планы дальнейшего развития в стране.

Правительство планирует ежемесячно пересматривать надбавку за топливо в зависимости от цен и валютного курса. В июле она установлена на нуле, однако будущие колебания могут дополнительно повлиять на итоговую стоимость.