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Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 23:03
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Рост зарплат IT-Специалистов в России вырос на 80%

За 2023 год
Согласно данным сервиса «Авито Работа», средние зарплаты в сфере информационных технологий в России в 2023 году достигли 90 тысяч рублей, отметив рост на 80%. Подобный тренд отмечен и в среднем по рынку для IT-специалистов — рост зарплат составил 81%. Аналитики учитывали спрос на вакансии, их количество выросло на 81% за год.
Рост зарплат IT-Специалистов в России вырос на 80%

© Ferra.ru

Средние предлагаемые зарплаты для IT-специалистов значительно превышают средний уровень по стране, составляя 90 тысяч в месяц по сравнению с общим средним в 67,5 тысячи рублей.

Более 10 тысяч опрошенных россиян, работающих в различных сферах, выразили уверенность в том, что будущее принадлежит профессиям, связанным с искусственным интеллектом, большими данными и нейросетями. Спрос на IT-специалистов продолжает расти, а предлагаемые зарплаты повышаются вместе с ними.

Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы», отметил, что несмотря на престижность IT-сферы и стремление молодежи к цифровым профессиям, наблюдается дефицит квалифицированных кадров в этой области.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#IT
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#зарплата
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#работа
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