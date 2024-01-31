Рост зарплат IT-Специалистов в России вырос на 80%

Средние предлагаемые зарплаты для IT-специалистов значительно превышают средний уровень по стране, составляя 90 тысяч в месяц по сравнению с общим средним в 67,5 тысячи рублей.

Более 10 тысяч опрошенных россиян, работающих в различных сферах, выразили уверенность в том, что будущее принадлежит профессиям, связанным с искусственным интеллектом, большими данными и нейросетями. Спрос на IT-специалистов продолжает расти, а предлагаемые зарплаты повышаются вместе с ними.

Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы», отметил, что несмотря на престижность IT-сферы и стремление молодежи к цифровым профессиям, наблюдается дефицит квалифицированных кадров в этой области.