Наука и технологии
Опубликовано 25 августа 2025, 23:20
1 мин.

Ростех и Татарстан утвердили план совместных проектов на два года

Он включает развитие авиастроения и модернизацию производств
Госкорпорация Ростех и правительство Татарстана подписали дорожную карту совместных проектов на 2025−2026 годы. Документ был утверждён в ходе заседания комиссии по взаимодействию в Казани с участием генерального директора Ростеха Сергея Чемезова и раиса республики Рустама Минниханова.
Ростех и Татарстан утвердили план совместных проектов на два года

© Пресс-служба Госкорпорации Ростех

В рамках совещания стороны обсудили ключевые направления сотрудничества. Среди них — производство вертолётной техники, планы по выпуску гражданских самолётов и модернизация промышленных мощностей. Отдельное внимание уделили вопросам кадрового обеспечения предприятий и мерам государственной поддержки в сфере науки.

В ходе визита Сергею Чемезову было присвоено звание «Почетный гражданин Казани». Эта награда стала признанием его вклада в индустриальное и социально-экономическое развитие столицы Татарстана. Глава Ростеха отметил, что Казань является важным научным и промышленным центром для корпорации и всей страны.

Чемезов подчеркнул, что местные власти всегда оказывают поддержку предприятиям Ростеха, а трудолюбие жителей республики положительно сказывается на результатах работы. Он выразил уважение к истории и достижениям Казани, назвав полученное звание не только почётным, но и ответственным.

Источник:Ростех
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#Татарстан
,
#Ростех