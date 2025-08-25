Ростех и Татарстан утвердили план совместных проектов на два года

В рамках совещания стороны обсудили ключевые направления сотрудничества. Среди них — производство вертолётной техники, планы по выпуску гражданских самолётов и модернизация промышленных мощностей. Отдельное внимание уделили вопросам кадрового обеспечения предприятий и мерам государственной поддержки в сфере науки.

В ходе визита Сергею Чемезову было присвоено звание «Почетный гражданин Казани». Эта награда стала признанием его вклада в индустриальное и социально-экономическое развитие столицы Татарстана. Глава Ростеха отметил, что Казань является важным научным и промышленным центром для корпорации и всей страны.

Чемезов подчеркнул, что местные власти всегда оказывают поддержку предприятиям Ростеха, а трудолюбие жителей республики положительно сказывается на результатах работы. Он выразил уважение к истории и достижениям Казани, назвав полученное звание не только почётным, но и ответственным.