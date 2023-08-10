Ростех начал выпускать в четыре раза больше бронетехники с начала конфликта на Украине

По данным источника, увеличение производства коснулось не только тяжёлой бронетехники, но и лёгких бронированных машин, которые активно используются в военных операциях.

Это позволит обеспечить необходимое количество техники для российских вооружённых сил, а также для экспорта в страны-партнёры.

Ростех активно модернизировал производственные мощности, чтобы удовлетворить возросший спрос. Кроме того, были внедрены новые технологии, позволяющие ускорить производственный процесс без потери качества продукции.

Эксперты отмечают, что такой рост производства бронетехники является важным шагом в укреплении обороноспособности страны в текущей сложной геополитической обстановке.