Ростех научился бороться со слежкой при помощи дронов над охраняемыми объектами

Компания Росэлектроника, входящая в состав госкорпорации Ростех, отчиталась о создании автоматизированного комплекса противодействия гражданским беспилотным летательным аппаратам.

Такие беспилотники можно купить без специальной лицензии. Новая система способна без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Система получила название «Атака – DBS». Она осуществляет автоматизированную радиочастотную детекцию, блокирование каналов связи и спутниковой навигации, используемых БПЛА. Под действием комплекса беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 с.

«Атака – DBS» обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения – от 2 ГГц до 6 ГГц. Такого рода дроны могут использоваться для несанкционированного видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов. Комплекс сам оповещает заинтересованных лиц об инциденте посредством SMS или электронного сообщения.

Модули радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА обеспечивают обнаружение в радиусе до 1,5 км и подавление на расстоянии до 1 км. Система может использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.