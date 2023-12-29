Ростех отчитался о наращивании боеприпасов для РСЗО и стрелкового оружия

02:37, 29 декабря 2023
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Ростех отчитался о наращивании боеприпасов для РСЗО и стрелкового оружияВыросло и производство бронетехники
Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об увеличении в 50 раз производства боеприпасов для РСЗО и стрелкового оружия.
Чемезов отметил, что речь идёт о «глобальном» увеличении производства. Увеличено и производство бронетехники: бронемашин — в 5,5 раза, танков — в 7 раз.
«Боеприпасов для стрелкового вооружения и РСЗО мы увеличили производство в 50 раз, <…> лёгкой бронетехники и бронемашин — увеличили в 5,5 раза, танков — в 7 раз. То есть это увеличение глобальное», — подчеркнул глава Ростеха.
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