Ростех покажет принципиально новый военный самолёт уже в июле

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Ростех покажет принципиально новый военный самолёт уже в июлеСудя по всему, нас ждёт что-то по-настоящему интересное
C 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском пройдёт Международный авиационно-космический салон (МАКС). На нём, помимо всего прочего, госкорпорация Ростех покажет свою новейшую разработку.
Речь идёт об однодвигательном истребителе, который может стать главным событием выставки, пишет Популярная Механика. При этом представители государственной компании интригуют заявлениями о том, что «новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира». В том числе и у зарубежных конкурентов.
Вокруг новинки сохраняется ореол загадочности — Ростех не публикует совершенно ничего о самолёте.
Помимо офлайн-демонстрации устройства, также ожидается и её онлайн-версия. Доступ к последней будет на YouTube-каналах ОАК и «Ростеха».