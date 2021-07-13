Наука и технологии
Сегодня в 11:41

Ростех покажет принципиально новый военный самолёт уже в июле

Судя по всему, нас ждёт что-то по-настоящему интересное
C 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском пройдёт Международный авиационно-космический салон (МАКС). На нём, помимо всего прочего, госкорпорация Ростех покажет свою новейшую разработку.
Ростех покажет принципиально новый военный самолёт уже в июле

Речь идёт об однодвигательном истребителе, который может стать главным событием выставки, пишет Популярная Механика. При этом представители государственной компании интригуют заявлениями о том, что «новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира». В том числе и у зарубежных конкурентов.

Вокруг новинки сохраняется ореол загадочности — Ростех не публикует совершенно ничего о самолёте.

Помимо офлайн-демонстрации устройства, также ожидается и её онлайн-версия. Доступ к последней будет на YouTube-каналах ОАК и «Ростеха».