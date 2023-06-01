Ростех покажет собственного робота-сапёра в ближайшие дни

Эта машина, созданная на базе мини-погрузчика Ant-1000, разработана для обнаружения и уничтожения противопехотных мин. Робот может управляться как при помощи водителя, так и помощи оператора на расстоянии до 1 км.

Устройство оснащено цепным молотковым тралом и имеет цельнонаполненные колёса и накидные гусеницы для улучшения проходимости и стойкости.

Эта машина может быть особенно полезна в новых регионах Российской Федерации, где необходимо восстановить мирную жизнь. Ранее, в ходе специальной военной операции, успешно использовали дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90.

Напомним, что выставка «Комплексная безопасность-2023» будет проходить с 31 мая по 3 июня.