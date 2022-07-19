«Ростех» разработает игровой движок

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«Ростех» разработает игровой движокКорпорация выступила с инициативой
Госкорпорация «Ростех» выступила с инициативой о разработке российского игрового движка. Для этого компания просит передать в её «контур» специализированный фонд «Росинфокоминвест».
Соответсвующее письмо в адрес Минцифры направил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. В письме отмечается, что корпорация готова участвовать в разработке российского игрового движка «совместно с другими заинтересованными компаниями и ведомствами».
«Такая инициатива действительно есть, сейчас она обсуждается. Это перспективный и нужный стране проект. Если государство поддержит, "Ростех" готов участвовать в нём совместно с другими заинтересованными компаниями и ведомствами», — сказано в сообщении пресс-службы «Ростеха».