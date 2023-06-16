«Ростех» разработал комплекс противодействия дронам

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработал новую версию устройства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Серп-ВС6».

Модель линейки «Серп-ВС» может в том числе подавлять и FPV-дроны (first-person view, «вид от первого лица»), работающие в диапазоне 400 мегагерц.

Предыдущая модицификация — «Серп-ВС5» — способна подавлять дроны на расстоянии до пяти километров, работать на 360° в пяти частотных диапазонах от 900 мегагерц до 5,8 гигагерц и позволяет глушить одновременно несколько беспилотников