«Ростех» разработал комплекс противодействия дронам

11:41, 16 июня 2023
1 мин.
«Ростех» разработал комплекс противодействия дронамЭто новая версия уже существующей линейки
Подразделение «Ростеха» разработало новое устройство борьбы с беспилотниками, способное в том числе и подавлять FPV-дроны.
Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработал новую версию устройства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Серп-ВС6».
Модель линейки «Серп-ВС» может в том числе подавлять и FPV-дроны (first-person view, «вид от первого лица»), работающие в диапазоне 400 мегагерц.
Предыдущая модицификация — «Серп-ВС5» — способна подавлять дроны на расстоянии до пяти километров, работать на 360° в пяти частотных диапазонах от 900 мегагерц до 5,8 гигагерц и позволяет глушить одновременно несколько беспилотников