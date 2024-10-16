Ростех разработал «неубиваемый» принтер для АЭС, работающий при температуре от −10 до +55 °С

Устройство, разработанное НПП «Сигнал», отличается высокой устойчивостью к температурным условиям — оно может работать при температуре от −10 до +55 °С.

Принтер предназначен для документирования данных в аппаратных журналах и обеспечения защиты информации на объектах, таких как АЭС, аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы.

Новое знакосинтезирующее печатающее устройство (ЗСПУ-У) выполнено в виде моноблока с встроенным печатающим механизмом и системой защиты.

Принтер может выводить информацию на рулонную бумагу или в формате А4. Использование отечественных комплектующих позволяет оперативно проводить ремонт. Планируется, что серийное производство «неубиваемых» принтеров начнется до конца 2024 года.