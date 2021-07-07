Ростех разработал систему для прыжка с парашютом с собакой

Новинка представляет из себя дополнительное снаряжение к парашютной технике, пишет РИА Новости. Прямо сейчас проект проходит различные испытания, окончание которых намечено на конец 2021 года.

По словам разработчиков, система способна выдержать собак весом до 45 кг. При этом на выбор имеется два варианта: для прыжка одного человека с животным и для тандемного прыжка. В тандемной «модификации» к парашютисту, помимо собаки, также крепится кинолог.

На сегодняшний день система позволяет десантировать собак с высоты до 4 км. Связано это с отсутствием в ней кислородного оборудования. В дальнейшем планируется создание версии для прыжков с 8 км.