«Ростех» создал аналоги импортных антенн для Глонасс и GPS

«Ростех» создал аналоги импортных антенн для Глонасс и GPSАнтенны создали молодые учёные из Омска
Специалисты Омского НИИ приборостроения разработали в качестве импортозамещения встраиваемые и выносные антенны для спутниковых навигационных систем «Глонасс» и GPS.
Фото: Bleepingcomputer.com
Об этом рассказал генеральный директор Омского НИИ приборостроения, входящего в структуру предприятия «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» Владимир Березовский. Отмечается, что производство антенн начнётся в 2023 году.
Пресс-служба «Ростеха» также сообщила о том, что проект реализовывается в рамках инициативной опытно-конструкторской работы, в процессе которой «инженеры Омского НИИ приборостроения создали образцы антенн для приёма сигналов систем GPS и Глонасс».
Это оборудование можно будет применять как в гражданских изделиях, так и в технике специального назначения.
Применение новых высокотехнологических и схемотехнических решений позволило нашим молодым инженерам создать отечественную аппаратуру, не уступающую зарубежным образцам. В текущей обстановке подобные разработки необходимы для обеспечения технологического суверенитета страны. Серийное производство новых антенн планируем запустить в 2023 году.