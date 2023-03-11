«Ростех» создал аналоги импортных антенн для Глонасс и GPS

Об этом рассказал генеральный директор Омского НИИ приборостроения, входящего в структуру предприятия «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» Владимир Березовский. Отмечается, что производство антенн начнётся в 2023 году.

Пресс-служба «Ростеха» также сообщила о том, что проект реализовывается в рамках инициативной опытно-конструкторской работы, в процессе которой «инженеры Омского НИИ приборостроения создали образцы антенн для приёма сигналов систем GPS и Глонасс».

Это оборудование можно будет применять как в гражданских изделиях, так и в технике специального назначения.