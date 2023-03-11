Наука и технологии
00:09, 11 марта 2023
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«Ростех» создал аналоги импортных антенн для Глонасс и GPS

Антенны создали молодые учёные из Омска

Специалисты Омского НИИ приборостроения разработали в качестве импортозамещения встраиваемые и выносные антенны для спутниковых навигационных систем «Глонасс» и GPS.

«Ростех» создал аналоги импортных антенн для Глонасс и GPS

Фото: Bleepingcomputer.com

Об этом рассказал генеральный директор Омского НИИ приборостроения, входящего в структуру предприятия «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» Владимир Березовский. Отмечается, что производство антенн начнётся в 2023 году.

Пресс-служба «Ростеха» также сообщила о том, что проект реализовывается в рамках инициативной опытно-конструкторской работы, в процессе которой «инженеры Омского НИИ приборостроения создали образцы антенн для приёма сигналов систем GPS и Глонасс».

Это оборудование можно будет применять как в гражданских изделиях, так и в технике специального назначения.

Применение новых высокотехнологических и схемотехнических решений позволило нашим молодым инженерам создать отечественную аппаратуру, не уступающую зарубежным образцам. В текущей обстановке подобные разработки необходимы для обеспечения технологического суверенитета страны. Серийное производство новых антенн планируем запустить в 2023 году.

Владимир Березовский
Генеральный директор Омского НИИ приборостроения
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