Ростех создаст новейшую винтовку со сменными стволами для российских военных

Сообщается, что на данный момент ими уже был разработан карабин со сменными модулями. У него достаточно легко и оперативно заменяются стволы — теперь их можно подобрать под требуемый калибр патрона.

В Ростехе заявили, что оружие уже прошло серию испытаний и подтвердило свою функциональность и надежность.