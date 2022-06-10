Ростех создаст новейшую винтовку со сменными стволами для российских военных

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Ростех создаст новейшую винтовку со сменными стволами для российских военныхЭто сделает более простым уход за оружием
Ростех поделился планами на ближайшее будущее. Пресс-служба госкорпорации заявила, что в ближайшее время инженеры компании могут заняться созданием стрелкового оружия со сменными модулями в интересах Вооруженных сил России.
Сообщается, что на данный момент ими уже был разработан карабин со сменными модулями. У него достаточно легко и оперативно заменяются стволы — теперь их можно подобрать под требуемый калибр патрона.
В Ростехе заявили, что оружие уже прошло серию испытаний и подтвердило свою функциональность и надежность.
Разработка модульной системы в стрелковом оружии повысит унификацию основных узлов автомата, штурмовой винтовки, пулемёта и пистолета-пулемёта.
Ростех
По словам специалистов, модульный подход к созданию оружия облегчит не только ремонт, но и восстановление образцов оружия.