Ростех увеличит дальность комплекса «Мальва» для борьбы с натовскими гаубицами

Ростех увеличит дальность комплекса «Мальва» для борьбы с натовскими гаубицамиСейчас разрабатывается модернизированная версия комплекса
Заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков рассказал о разработке модернизированной версиии 152-мм межвидового артиллерийского комплекса на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6610-027 «Вощина». Комплекс называется «Мальва».
В задачи «Мальвы» входит поражение командных пунктов, систем ПВО, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей противника. Модернизированная установка будет отличаться от текущей версии большей дальностью поражения.
Колёсное шасси обеспечивает комплексу высокую мобильность. А уникальность этого оружия в том, что оно обладает режимом, при котором выпущенные вслед друг за другом снаряды придут к цели одновременно. К тому же «Мальва» может стрелять всеми типами боеприпасов.
Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ.