Ростех увеличит дальность комплекса «Мальва» для борьбы с натовскими гаубицами

В задачи «Мальвы» входит поражение командных пунктов, систем ПВО, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей противника. Модернизированная установка будет отличаться от текущей версии большей дальностью поражения.

Колёсное шасси обеспечивает комплексу высокую мобильность. А уникальность этого оружия в том, что оно обладает режимом, при котором выпущенные вслед друг за другом снаряды придут к цели одновременно. К тому же «Мальва» может стрелять всеми типами боеприпасов.