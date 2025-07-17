Ростех выпустил новый мобильный аппарат ИВЛ«Мобивент АРМ» можно использовать в транспорте и МРТ-кабинетах
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Аппарат выпускается в двух модификациях: «Мобивент АРМ‑Т» для медицинского транспорта и «Мобивент АРМ‑М» для стационаров и МРТ-кабинетов. Вторая версия оснащена защитой от электромагнитных помех и может устанавливаться на мобильные стойки с колесами.
Разработка Уральского приборостроительного завода отличается компактными размерами и может крепиться на любые горизонтальные поверхности. Эргономичный сенсорный экран удобен для работы в медицинских перчатках.
Как отмечают в Ростехе, первые серийные образцы появятся до конца года. В перспективе планируется выпускать до 100 аппаратов ежегодно. Новое оборудование сможет заменить импортные аналоги в больницах, машинах скорой помощи и полевых госпиталях.
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