Ростех выпустил новый мобильный аппарат ИВЛ

Аппарат выпускается в двух модификациях: «Мобивент АРМ‑Т» для медицинского транспорта и «Мобивент АРМ‑М» для стационаров и МРТ-кабинетов. Вторая версия оснащена защитой от электромагнитных помех и может устанавливаться на мобильные стойки с колесами.

Разработка Уральского приборостроительного завода отличается компактными размерами и может крепиться на любые горизонтальные поверхности. Эргономичный сенсорный экран удобен для работы в медицинских перчатках.

Как отмечают в Ростехе, первые серийные образцы появятся до конца года. В перспективе планируется выпускать до 100 аппаратов ежегодно. Новое оборудование сможет заменить импортные аналоги в больницах, машинах скорой помощи и полевых госпиталях.

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