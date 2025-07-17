Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2025, 15:01
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Ростех запустил первое в России производство чистого вещества для оптоволокна

Продукт нужен для сетей 5G и ЦОД
Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) начал промышленный выпуск особо чистого тетрахлорида германия на красноярском предприятии «Германий». Это первое в России производство вещества с чистотой 99,9999%, необходимого для изготовления качественного оптоволокна.
Ростех запустил первое в России производство чистого вещества для оптоволокна
© Steve Johnson

Инвестиции в проект составили 328 млн рублей, из которых 222 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа. Новое производство позволит обеспечить потребности отечественных компаний, выпускающих оптоволокно для телекоммуникаций и сетей 5G.

Особо чистый тетрахлорид германия используется при создании преформ — заготовок для производства волоконно-оптических кабелей. Благодаря высокой степени очистки вещество обеспечивает лучшую передачу светового сигнала на большие расстояния.

Как отметил гендиректор «Швабе» Вадим Калюгин, запуск производства соответствует программе импортозамещения и повышает конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке. Предприятие планирует выпускать не менее 2 тонн вещества в год, что полностью покроет потребности отечественной промышленности.

По словам гендиректора АО «Германий» Татьяны Павлюк, модернизация производства стала возможной благодаря поддержке ФРП. Ранее российские предприятия не выпускали тетрахлорид германия с такой высокой степенью очистки от примесей.

Источник:Ростех
Автор:Булат Кармак
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