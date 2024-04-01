«Ростех» запустил производство материалов для космической электроники

Предприятие «Ростеха» начало производство новых полимерных диэлектриков, которые будут использоваться в электронных устройствах для защиты микросхем от внешних воздействий. Эти материалы могут применяться в радиолокационной, космической и телекоммуникационной технике и заменят импортные аналоги.

Новые диэлектрики станут частью многослойных электронных модулей, обеспечивая защиту от влаги, электромагнитных и тепловых воздействий. Они устойчивы к высоким температурам и химическим воздействиям, что делает их надёжными для применения в различных условиях.

Генеральный директор ЦНИТИ «Техномаш» подчеркнул, что новые материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами, что позволяет улучшить характеристики электроники. Эти инновации помогут отечественной промышленности избавиться от зависимости от импортных аналогов, что особенно важно для производства компонентов военного и двойного назначения.