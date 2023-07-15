«Ростех» запустит серийное производство дымовой гранаты для защиты от высокоточного оружия

00:13, 15 июля 2023
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«Ростех» запустит серийное производство дымовой гранаты для защиты от высокоточного оружияИзделие госкорпорации превосхолит аналоги
Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что госкорпорация готовится к серийному производству дымовых гранат РДГ-У.
По словам Оздоева, изделие предназначено для защиты от высокоточного оружия — с тепловым наведением. РДГ-У превосходит зарубежные и отечественные аналоги.
Граната создаёт быструю и долгую дымовую завесу, плюс тепловые зоны с высокой температурой. Это хорошо защищает от оружия с тепловизионным прицелом и от высокоточного оружия с тепловым наведением. Сейчас идёт подготовка к началу серийного производства этого изделия. Сроки начала производства зависят от заказчика. Ожидаем, что заказ на первую партию РДГ-У получим в текущем году.
Бекхан Оздоев
Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха»