«Ростех» запустит серийное производство дымовой гранаты для защиты от высокоточного оружия

Граната создаёт быструю и долгую дымовую завесу, плюс тепловые зоны с высокой температурой. Это хорошо защищает от оружия с тепловизионным прицелом и от высокоточного оружия с тепловым наведением. Сейчас идёт подготовка к началу серийного производства этого изделия. Сроки начала производства зависят от заказчика. Ожидаем, что заказ на первую партию РДГ-У получим в текущем году.



