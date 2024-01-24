Ростелеком максимально очеловечит бота техподдержки с помощью ИИ

Компания разработала уникальную систему, которая позволит ботам технической поддержки вести более естественные и человечные диалоги с клиентами.

Проект, реализованный в сотрудничестве с 3iTech, представляет собой инновационное решение, благодаря которому боты техподдержки смогут лучше понимать запросы клиентов и предоставлять более точные и полезные ответы.

Основной целью коллаборации является повышение удовлетворенности клиентов за счет более качественного и оперативного обслуживания.

Сообщается, что использование ИИ позволит ботам не только точно интерпретировать запросы клиентов, но и адаптировать свой стиль общения, делая его более дружелюбным и понятным.

Ростелеком планирует внедрить новую систему в ближайшее время. Таким образом компания надеется укрепить свои позиции на рынке за счет нового уровня сервиса.