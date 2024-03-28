«Ростелеком» начнёт производить компьютеры и планшеты

Компания «Ростелеком» может начать производить компьютерную технику. Это следует из данных о регистрации товарных знаков для ноутбуков, планшетов и принтеров в Федеральном институте промышленной собственности. Однако представители компании пока не комментируют эту информацию.

«Ростелеком» уже развивает производственные возможности через свои компании «Электра», НПО РТТ и «Булат». Они специализируются на телекоммуникационном оборудовании и работают над импортозамещением в этой сфере. Планы компании в этом направлении будут частью её стратегии на ближайшее десятилетие.

Эксперты считают, что решение «Ростелекома» логичное, учитывая уменьшение присутствия иностранных брендов на рынке компьютеров в России. Они отмечают потенциал для роста российских производителей в этой области.