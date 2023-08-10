Ростелеком нашёл отечественную замену оборудованию Nokia

Этот шаг является частью стратегии России по снижению зависимости от зарубежных технологий.

Оборудование, которое подлежит замене, относится к каналообразующим блокам оператора. На текущий момент замена была выполнена только на двух участках сети, но учитывая, что для всей сети требуется десятки тысяч таких устройств, процесс будет продолжаться.

Это оборудование устанавливается каждые 50 км, что делает его критически важным для функционирования сети.

DWDM-оборудование, которое Ростелеком решил заменить, является базовым элементом сети. До этого момента доля импортного оборудования DWDM в России составляла от 50% до 90%. Замена на российское решение от Т8 стала прорывом в данное области, так как произошло впервые.