Ростелеком оценил возможную блокировке сервисов Google в России

По словам Халитова, исходный код Android может содержать элементы, позволяющие заблокировать устройства пользователей, включая телефоны, работающие на этой системе. Он подчеркнул, что Android не является российской разработкой и не обладает технологической независимостью. Это создает серьезные проблемы для российских пользователей, которые могут столкнуться с ограничениями в доступе к популярным сервисам.

Халитов также добавил, что в случае блокировки пользователи будут испытывать сложности в использовании устройств, основанных на Android.