Ростелеком оценил возможную блокировке сервисов Google в России

Опубликовано 15 октября 2024, 15:451 мин.
Ростелеком оценил возможную блокировке сервисов Google в РоссииСервисы могут быть недоступны для пользователей
Вице-президент и председатель правления «Ростелекома» Дарий Халитов рассказал о потенциальной блокировке сервисов Google, работающих на платформе Android, в России. В интервью RTVI он отметил, что если американская компания примет такие решения, то риски блокировки сервисов будут очень высокими.
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По словам Халитова, исходный код Android может содержать элементы, позволяющие заблокировать устройства пользователей, включая телефоны, работающие на этой системе. Он подчеркнул, что Android не является российской разработкой и не обладает технологической независимостью. Это создает серьезные проблемы для российских пользователей, которые могут столкнуться с ограничениями в доступе к популярным сервисам.
Халитов также добавил, что в случае блокировки пользователи будут испытывать сложности в использовании устройств, основанных на Android.