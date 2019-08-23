Ростелеком организовал бесплатный Wi-Fi в московском Кремле

Ростелеком объявил о запуске бесплатного Wi-Fi для международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Оператор уже шестой раз стал официальным партнёром мероприятия. В этом году фестиваль стартовал сегодня стартовал на Красной площади в Москве и продлится до 1 сентября.

На время фестиваля Ростелеком обеспечил организаторов и посетителей мероприятия бесплатным доступом в интернет. Для этого специалисты компании установили на Красной площади 30 точек доступа, которые обеспечили её бесшовное покрытие.

Доступ в сеть возможен на скорости до 1,3 Гбит/сек по технологии Wi-Fi стандарта 802.11ac. Такое техническое решение позволяет подключаться к сети до