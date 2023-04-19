Ростелеком оштрафовали за утечку данных... на 60 тыс рублей

Ростелеком оштрафовали за утечку данных... на 60 тыс рублейДа, ноликом не ошиблись
Пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Ростелеком был оштрафован за нарушение законодательства о персональных данных. Правда, сумма штрафа ничего, кроме улыбки, не вызывает.
Оператор связи должен выплатить 60 тыс рублей за предоставление неправомерного доступа к информационным системам, что привело к утечке данных клиентов и сотрудников оператора.
Проблема была обнаружена, когда в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о «сливе» внутренних аккаунтов Ростелекома и клиентов сервиса «Умный дом». Защитник компании просил прекратить дело, ссылаясь на отсутствие состава, но факт утечки данных не оспаривал.
Роскомнадзор составил протокол о нарушении законодательства о персональных данных, что привело к утечке данных клиентов. В ответ на это, Ростелеком начал внутреннюю проверку и утверждал, что принял все необходимые меры для защиты интересов клиентов.