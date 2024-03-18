Ростелеком отчитался об успешной защите России от внешних хакерских атак во время выборов президента

Опубликовано 18 марта 2024, 15:24
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Ростелеком отчитался об успешной защите России от внешних хакерских атак во время выборов президентаНазло внешним врагам
Ростелеком заявил об успешной защите России от внешних хакерских атак, зафиксированных во время президентских выборов. Об этом рассказал глава компании Михаил Осеевский на брифинге в ЦИК.
«Атаки шли на все ресурсы – на ресурсы Центральной избирательной комиссии, на ресурсы правительства Москвы, на ресурсы самих операторов. И та подготовка, которая была проведена, она, конечно, позволила справиться со всеми серьезными угрозами», — сказал он.
Осеевский отметил, что Ростелеком совместно с другими ведомствами и организациями провел масштабную работу по обеспечению кибербезопасности выборов.
В частности, были усилены системы защиты ЦИК, правительства Москвы и операторов связи. И, как итог, благодаря предпринятым мерам, все хакерские атаки были отражены, а выборы прошли без каких-либо сбоев.