Ростелеком отчитался об успешной защите России от внешних хакерских атак во время выборов президента

«Атаки шли на все ресурсы – на ресурсы Центральной избирательной комиссии, на ресурсы правительства Москвы, на ресурсы самих операторов. И та подготовка, которая была проведена, она, конечно, позволила справиться со всеми серьезными угрозами», — сказал он.

Осеевский отметил, что Ростелеком совместно с другими ведомствами и организациями провел масштабную работу по обеспечению кибербезопасности выборов.

В частности, были усилены системы защиты ЦИК, правительства Москвы и операторов связи. И, как итог, благодаря предпринятым мерам, все хакерские атаки были отражены, а выборы прошли без каких-либо сбоев.