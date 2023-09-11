Ростелеком отрицает взлом базы своих клиентов

Компания «Ростелеком» опровергла информацию о том, что хакеры взломали их клиентскую базу. На днях хакерская группировка Hdr0 утверждала, что получила доступ к данным компании и даже опубликовала некоторые файлы, которые якобы содержали информацию о клиентах. Тем не менее, представители «Ростелекома» заявили, что не обнаружили никакого несанкционированного доступа к своим базам данных и информационным системам.

Они также отметили, что сайт, который указали хакеры, не является официальным ресурсом компании и не имеет отношения к их инфраструктуре. Этот сайт был создан одним из партнёров «Ростелекома» и в настоящее время заблокирован.

Компания провела предварительный анализ опубликованных данных и выяснила, что большая часть информации была неполной или устаревшей, и в ней не было чувствительных персональных данных клиентов. Тем не менее, «Ростелеком» напомнил своим партнёрам о важности соблюдения законодательства о защите персональных данных.