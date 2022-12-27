«Ростелеком» полностью отказался от импортных серверов

По словам Осеевского, компания закупает российские серверы тысячами. Также он подчеркнул, что в начале спецоперации «Ростелеком» отказался покупать серверы немецкого производителя SAP, ушедшего c российского рынка.

При этом глава «Ростелекома» отметил, что в российских серверах нужно достраивать программное обеспечение и архитектуру. И что всейчас серверы отечественного производства используются в центрах хранения и обработки даных государственных информационных систем.

«У нас есть отличные российские производители: Yadro, "Аквариус", и мы полностью перешли на их решения. Мы закупаем их тысячами», — отметил Михаил Осеевский.