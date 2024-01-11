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Наука и технологии
22:43, 11 января 2024
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«Ростелеком» потребовал от Минцифры более полумиллиарда рублей через суд

Это уже не первые иски

Государственный оператор связи «Ростелеком» подал два иска к Минцифры, требуя более 525 млн рублей за обслуживание системы миграционного учета и паспортных работ, пишет CNews.

«Ростелеком» потребовал от Минцифры более полумиллиарда рублей через суд

© Ferra.ru

С 2016 года компания выполняет эти обязанности без госконтракта и получала оплату по решению суда, обратившись за оплатой более пяти раз, и сумма исков уже превышает 2,2 млрд руб.

Представитель «Ростелекома» сообщил, что иски связаны с неоплаченными работами по обслуживанию госсистемы миграционного учета и оформлению паспортов. Заседания назначены на март 2024 года.

Также, в одном из исков кроме Минцифры участвуют три министерства, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФСБ.

Источник:CNews
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Минцифры
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#ростелеком
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