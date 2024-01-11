«Ростелеком» потребовал от Минцифры более полумиллиарда рублей через суд

С 2016 года компания выполняет эти обязанности без госконтракта и получала оплату по решению суда, обратившись за оплатой более пяти раз, и сумма исков уже превышает 2,2 млрд руб.

Представитель «Ростелекома» сообщил, что иски связаны с неоплаченными работами по обслуживанию госсистемы миграционного учета и оформлению паспортов. Заседания назначены на март 2024 года.

Также, в одном из исков кроме Минцифры участвуют три министерства, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФСБ.