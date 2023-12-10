«Ростелеком» представил «сказочные» части платформы для разработки ПО

В декабре 2023 года вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов представил новую платформу «Лукоморье» на конференции Rostelecom Tech Day. Эта система предназначена для полного цикла разработки программных продуктов и включает модули с интригующими названиями: «Ярмарка», «Яга», «Кощей», «Сирин», «Ступа», «Феникс» и «Спектр».

В рамках проекта «Лукоморье» обещают предоставить «кастомизацию от бога», коннекторы ко всем известным инструментам и автоматическую миграцию с любой системы. Модуль «Яга» содержит искусственный интеллект с набором инструментов машинного обучения от «Сирин». «Кощей» является хранилищем опыта и знаний, а «Ярмарка» представляет собой маркетплейс плагинов и артефактов, включая такие инструменты, как «Nexus», «Р7/Мой Офис» и GitLab.

Летом 2023 года «Ростелеком» объявил о создании своей платформы «Лукоморье», охватывающей весь цикл разработки программного обеспечения. Этот проект, представленный как часть стратегии импортозамещения, включает в себя также «Ягу» — систему корпоративных коммуникаций и управления для замены инструментария Atlassian.

Российская компания интегрировала искусственный интеллект в «Лукоморье», облегчая процесс создания программного обеспечения. На начальном этапе система будет использоваться внутри «Ростелекома», а затем планируется её коммерческое внедрение. По словам представителей компании, этот подход к разработке программного обеспечения поможет достичь цифрового суверенитета.