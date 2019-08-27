Ростелеком рассказал, как будет выбирать производителя планшетов на российской системе Аврора

Ростелеком осенью определится с поставщиком планшетов на операционной системе «Аврора». Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Осенью будут подведены итоги открытого конкурса, тогда и определят производителя планшетов. Ранее уже сообщалось, что сейчас российские власти ведут переговоры с китайской компанией Huawei по поводу установки «Авроры» более чем на 300 тысяч планшетов до 1 августа 2020 года. Их планируется использовать для проведения национальной переписи населения.

Тем не менее, в Ростелекоме подчёркивают, что поставщик планшетов будет определяться осенью в соответствии с «установленными закупочными процедурами». В пресс-службе пояснили: «Ранее Ростелеком был назначен единственным поставщиком цифровых услуг для организации переписи, включая поставку планшетов с мобильной операционной системой "Аврора" и мобильным приложением для переписчиков. Поставщик планшетов будет определяться осенью текущего года на открытом конкурсе».

В Ростелекоме отметили, что сейчас при участии Минкомсвязи обсуждаются вопросы взаимодействия Huawei и "Ростелекома", рассматриваются различные варианты сотрудничества.

В 2020 году в ходе проведения всероссийской переписи населения планируется впервые собирать большинство данных сразу в цифровом виде с с помощью цифрового переписного листа на планшете или посредством самостоятельного прохождения гражданином переписи на портале госуслуг.