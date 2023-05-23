Ростелеком решил проблему доступа к заблокированным зарубежным сайтам

Эксперты из пресс-службы «Ростелекома» сообщили, что проблема с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам была успешно решена. Они подтвердили, что доступ к этим ресурсам восстановлен.

Ранее компания сообщила о временных затруднениях с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам из-за сбоев на европейской площадке обмена трафиком. Однако были активированы резервные международные каналы связи для устранения проблемы.

Также было отмечено, что сервис мониторинга сбоев в интернете Downradar зарегистрировал жалобы на проблемы с работой «Ростелекома». Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска чаще остальных были затронуты сбоями провайдера.