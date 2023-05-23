Ростелеком решил проблему доступа к заблокированным зарубежным сайтам

21:30, 23 мая 2023
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Ростелеком решил проблему доступа к заблокированным зарубежным сайтамРанее компания сообщила о возможных перебоев с доступом из-за проблем с одним из центров обмена данными
Ростелеком оперативно решил проблему с одним из зарубежных серверов обмена данными
Эксперты из пресс-службы «Ростелекома» сообщили, что проблема с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам была успешно решена. Они подтвердили, что доступ к этим ресурсам восстановлен.
Ранее компания сообщила о временных затруднениях с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам из-за сбоев на европейской площадке обмена трафиком. Однако были активированы резервные международные каналы связи для устранения проблемы.
Также было отмечено, что сервис мониторинга сбоев в интернете Downradar зарегистрировал жалобы на проблемы с работой «Ростелекома». Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска чаще остальных были затронуты сбоями провайдера.