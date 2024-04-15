«Ростелеком» создаст первого цифрового сотрудника к 2030 году

К 2030 году «Ростелеком» хочет сделать своего собственного цифрового помощника. Об этом рассказал Сергей Носов, который управляет данными в компании, на конференции, где собрались крупные клиенты программного обеспечения и оборудования.

Он объяснил, что им пока не ясно, в какой области будет использоваться этот помощник. «Сейчас мы изучаем, какие именно искусственные нейронные сети доступны на рынке, и, исходя из этого выбираем, где их можно применить», — добавил он.

В компании рассматривают три направления для создания помощника. Первое — это классическая IT-разработка. Второе — дизайн и работа с текстами. И третье — автоматизация рутинных операций.

«Ростелеком» не планирует уменьшать число IT-специалистов из-за внедрения искусственного интеллекта. «Сейчас на рынке такой дефицит айтишников, что говорить о сокращении, по-моему, сейчас рано. Поэтому пока я не вижу смысла в этом», — подчеркнул Носов.

Он также отметил, что зарплаты IT-специалистов «сильно растут» из-за недостатка специалистов на рынке. Перед тем, как говорить о сокращениях или оптимизации персонала, необходимо, по его мнению, уравновесить спрос и предложение на рынке.