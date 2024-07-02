«Ростелеком» ускорил работу интернета в 36 регионах России

Инженерная группа компании РТК-Сервис завершила значительный проект по модернизации оборудования BRAS на сети «Ростелекома», увеличив её пропускную способность до 1Gbps в 36 регионах России. Эти усовершенствования необходимы для обеспечения растущего объёма трафика клиентов и поддержки постоянно растущей клиентской базы.

Команда РТК-Сервис перепроектировала сетевые структуры в каждом макрорегионе, интегрируя их с локальными биллинговыми системами. Они внедрили новое сетевое оборудование и модернизировали уже существующие маршрутизаторы широкополосного доступа BRAS. Часть устройств BRAS была заменена на новые, другая перенесена в более нагруженные точки, что позволило оптимизировать использование оборудования и повысить эффективность сети.

Работы по модернизации включали одновременное выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на множестве узлов BRAS, что требовало тщательной координации и соблюдения графика. «Ростелеком» продолжает активно инвестировать в развитие сети широкополосного доступа, что подчёркивает его стремление укрепить лидерство в этой области на российском рынке.