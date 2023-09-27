Ростелеком «утолит» нехватку специалистов с помощью ИИ

Ростелеком «утолит» нехватку специалистов с помощью ИИКиберпанк, который мы заслужили
В свете актуальной проблемы нехватки IT-специалистов, Ростелеком объявил о намерении применить искусственный интеллект для автоматизации разработки софта, аналитики данных и тестирования.
Данное решение будет основано на собственной платформе компании. Эксперты предполагают, что подобный подход может привести к профициту кадров на рынке и, как следствие, к снижению зарплат.
Кирилл Меньшов, старший вице-президент по IT в Ростелекоме, подчеркнул важность автоматизации труда разработчиков с помощью ИИ.
Он убеждён, что такой подход позволит компании сократить потребность в большом количестве персонала. Проект, который будет реализовывать эту идею, называется Лукоморье.
Платформа будет заниматься разработкой в различных областях, включая бизнес-анализ, проектирование и тестирование.
В Ростелекоме подчеркнули, что внедрение ИИ не приведёт к увольнениям текущих сотрудников. Первоначально платформа Лукоморье будет использоваться в собственных проектах компании, а затем предлагаться внешним интересантам, столкнувшимся с аналогичной проблемой нехватки кадров.