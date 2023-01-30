Ростелеком захотел купить МегаФон

Источники Коммерсанта утверждают, что на оператора есть и другие претенденты. В том числе не связанные с телеком-бизнесом.

По мнению ряда экспертов, передача ключевых технологических активов МегаФона государству поможет снизить риски бизнеса на фоне экономической ситуации и проблем с доступом к оборудованию.

При этом инсайдер, близкий к правительству, заявил, что возможность покупки МегаФона Ростелекомом была представлена на согласование ещё в конце 2022 года.

Отметим, что МегаФон получает предложения о покупке уже несколько лет.

Если приобретение МегаФона состоится, Ростелеком станет безусловным лидером в сегменте мобильной связи, имея на руках как Tele2, так и МегаФон. Между прочим, второго по величине оператора после МТС.