«Ростелеком» запустил производство отечественных смартфонов AYYA T1

В компании «Ростелеком» стартовала сборка российских смартфонов AYYA T1 на производственных линиях. Эти смартфоны изготавливаются компаниями «СмартЭкоСистема» и «НПО РТТ», и они представляют собой безопасные устройства с защитой данных. Уже можно оформить заказ на эти смартфоны, которые собираются на российских заводах.

Производство AYYA T1 осуществляется на линии «НПО РТТ» в России, где профессионалы занимаются сборкой компонентов, прошивкой, тестированием и упаковкой устройств. Особенностью AYYA T1 является возможность отключения камер и микрофонов, обеспечивая таким образом безопасность пользователя и защиту его личной информации.

Эти смартфоны работают на операционной системе «Аврора» и чипе MediaTek Helio P70 с 4 ГБ оперативной памяти. Устройство оснащено 6,53-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и основной камерой на 12 Мп.